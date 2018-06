Veekogude puhastamise ja niitmisega tuleb oodata pesitsusaja lõpuni

​Eesti Ornitoloogiaühing (EOÜ) juhib tähelepanu, et lindude pesitsusajal tuleks vältida veekogude puhastamist ja niitmist, sest see võib põhjustada veelindude pesakondade hukkumist. Nende töödega võib alustada enne augustikuud vaid juhul, kui linnuekspert on vastava ala üle vaadanud ja tuvastanud, et linde seal ei pesitse.