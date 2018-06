Pindala- ja keskkonnatoetusi taotleb tänavu 14 833 põllumajandustootjat

Kõige rohkem oli ühtse pindalatoetuse soovijaid (14 546) – see toetus ei eelda tingimata põllukultuuride kasvatamist, vaid seda võib saada ka rohumaa niitmiseks-hekseldamiseks, et hoida ära võsastumine ja umbrohtude levik. 963 147 hektaril kasvatatakse mitmesuguseid põllukultuure, viljapuid ja marjapõõsaid. MAK ohustatud tõugu loomade pidajad esitasid 667 taotlust 18 015 (sh 14 644 Eesti vutti) looma pidamiseks.

Maaelu arengukava toetusmeetmetest on populaarne keskkonnasõbralik majandamine (1475 taotlejat 450 715 hektaril), mahepõllumajandus (alustajaid ja jätkajaid on kokku 1817, hektareid187 823). Poollooduslikke kooslusi hooldavad toetuse abil 834 taotlejat 30 540 hektaril. Loomapidajate hulgas on jätkuvalt populaarne MAK loomade heaolu toetus, mida soovisid 1893 loomapidajat 261 411 põllumajanduslooma pidamiseks.