ID-kaardi abiliini number muutub

Riigi infosüsteemi ameti peadirektori asetäitja Andrus Kaarelsoni sõnul on ID-kaardi peamine info- ja abikanal veebileht www.id.ee. Sealt leiab lahendused ID-tarkvara ja ID-kaardi elektroonilisel kasutusel tekkivatele muredele. „Oleme alustanud ettevalmistusi id.ee veebikeskkonna põhjalikuks uuenduseks, et sealt oleks lihtsam abi leida. Plaanime lisada ka veebivestluse võimaluse, et saaksime inimestele operatiivselt abi pakkuda. Veebikeskkond uueneb järgmisel aastal,“ selgitas Kaarelson.

Seni pakkus kasutajatuge AS SK ID Solutions, kes väljastab ID-kaardi sertifikaate. „Neil on kohustus võimaldada sertifikaatide peatamist ööpäev ringi ning ID-kaardi kasutajatugi oli liidetud sertifikaatide peatamiseks mõeldud telefoninumbriga. Senine kogemus näitab, et 80 protsenti kõnedest tehakse abiliinile ajavahemikus kell –19. Öiseid ID-kaardi kasutajaid, kes muredega helistavad, on väga vähe, seetõttu pole eraldi seisva abiliini ööpäev ringi töös hoida otstarbekas. Loodame ID-kaardi kasutajate mõistvale suhtumisele,“ lausus Kaarelson.