Sakret kinkis Läti Vabariigi suursaatkonnale Eestis riigivapi

Tänavu said Sakreti poolt valmistatud vapi kingituseks kõik Läti omavalitsused ning ka Riia Tehnikaülikool, ärikõrgkool Turiba ja Läti Kaubandus-Tööstuskoda.

“Uus saatkonnahoonele paigaldatud riigivapp on püsiv mälestus Läti 100. sünnipäevast. Lisaks on väga sümboolne, et Tallinnas asuva saatkonna fassaadil olevat vappi kasutati näidisena kõigi 150 toodetud vapi jaoks,“ ütles suursaadik Jansons.