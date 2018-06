Peagi lõpeb kandideerimine Eesti suurimale ettevõtluskonkursile

Mullu aasta ettevõtteks pärjatud Magnetic MRO tegevjuhi Risto Mäeotsa sõnul innustas neid ettevõtluskonkursil osalema soov suurendada oma tuntust Eestis ja seeläbi tõsta oma konkurentsivõimet tööturul. „Meil läks paremini, kui oskasime oodata. Täna saan kinnitada, et peale auhinna võitmist on hakanud talendid ise meid üles leidma ja Magnetic MRO pole enam tundmatu „sinine angaar“ lennujaamas,“ selgitas Mäeots kandideerimise tagamaid.

EASi ettevõtluse keskuse juht Tanel Rebane kutsub osalema kõiki ettevõtteid, kes on eelmisel aastal enda jaoks midagi märkimisväärset saavutanud. „Ettevõtluse auhinna näol ei ole tegemist konkursiga, kus pärjatakse kõige suuremaid, kasumlikumaid või uhkemaid ettevõtteid. Näiteks 2014. aastal oli võitjaks Top Marine, kellel oli toona vaid 12 töötajat,“ ütles Rebane ning lisas, et lisaks majanduslikule edule on väga oluline ka n-ö pehmem pool ja ettevõttes tehtud teod ning saavutused.

Nortali tegevjuhi Jaanus Erlemanni sõnul on EASi Eesti parimate ettevõtete konkurss ja Kaubandus-Tööstuskoja konkurentsivõime edetabel vaieldamatult vajalikud ja tänuväärt initsiatiivid. „Sedalaadi konkursid on olulised nii väärt tegijate, nende mõju ja tegevuse tutvustamisel kui ka ettevõtjate ja ettevõtete rolli tunnustamisel ühiskonnas laiemalt,“ lisas Erlemann. Nortal võitis Eesti Kaubandus-Tööstuskoja konkurentsivõime edetabeli 2017. aastal side-, kommunikatsiooni- ja IT- valdkonnas.

„Ettevõtluskonkurss kaasab suurt osa meie ettevõtjatest, mis võimaldab tunnustada väga väikseid aga ka keskmisi ja suuri ettevõtjaid ning seda erinevates olulistes tegevusvaldkondades,“ sõnas kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Palts. „Igal aastal on võitjate hulgas ettevõtjaid, kes on oma edus positiivselt üllatunud. Tihti on neil endal keeruline märgata, et nad loovad uusi väärtusi, mis aitavad kaasa Eesti majanduse ja ühiskonna kiiremale arengule," julgustas Palts ettevõtteid konkursile kandideerima.