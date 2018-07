“Viie aasta jooksul, mil Eesti raudteid mööda on sõitnud oranžid Elroni rongid, on tehtud kokku üle 30 miljoni sõidu,” sõnas Elroni juhatuse esimees Olle Tischler. Ta lisas, et kuigi 2014. ja 2015. aastal kasvas reisijate vedu hüppeliselt, siis on ka viimastel aastatel olnud rongiga reisijate arvu kasv stabiilne.