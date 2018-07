Päästeamet: Hüdrandid ja tuletõrje veevõtukohad on leitavad Maa-ameti kaardilt

Selleks, et kaardile saaks märgitud kõik veevõtukohad on võimalus panustada igal ühel. Kui märkad, et kaardile on mõni Päästeameti veevõtukoht märkimata jäänud või märgitud vale asukohaga, pöördu kohaliku päästekeskuse poole ning anna neile puuduolevast hüdrandist või veevõtukohast teada. Iga kaardile märgitud veevõtukoht aitab tõsta päästeteenuse kvaliteeti.