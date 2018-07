Milline on metssea, hundi, põdra ja teiste ulukite seisund? Kui palju peaks neid küttima?

Rauno Veeroja (Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna juhtivspetsialist) tõi seirearuandest välja tähelepanuväärsemad leiud: „Soojade talvede tõttu on metskitsede arvukus tõusnud juba ligi viis aastat. Viimastel aastatel on oluliselt suurenenud ka metskitsede tekitatud metsakahjud ja metskitsedega seotud liiklusõnnetuste arv. Soojad talved on paraku soodustanud ka kärntõve levikut kährikkoerte ja rebaste seas, kellelt see häda on omakorda üle kandunud huntidele ja ka ilvestele. Möödunud aastal oli koguni pooltes meie hundikarjades kärntõves isendeid, mis on läbi aastate kõrgeim näitaja.