Lammutamisele minev Paide koolimaja lubatakse huvilistel kraamist tühjaks tassida

Paide abilinnapea Siret Pihelgas ütles, et Paide MEKile on juuli alguse seisuga koolimaja võtmed üle antud ning ehitusfirma on tegemas ettevalmistustöid algavaks lammutuseks. „MEKi tegevdirektori Janek Lohul tuli idee, et enne lammutust võiks huvilistele välja pakkuda koolimajja jäänud kraami, olgu selleks lauad-toolid, siseuksed-aknad,“ sõnas ta.