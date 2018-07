21. juulil toimuv Väätsa kortermajade festivali märksõnadeks on sellel korral köök ja hõrgutised ning kortermajade elanikud veedavad sedakorda rohkem aega köögis, et festivalikülastjatele head ja paremat valmistada. Ent plaani on võetud ka majade vahele üks elusuuruses retrostiilis köök püsti panna.