Enne metslooma või linnu abistamist veendu selle vajalikkuses

Loomi abistavatel organisatsioonidel on suve saabumisel käed tööd täis. Suvisel poegimise ajal tuleb ELS-ile ja Metsloomaühingule sageli teateid abituna näivatest metsloomadest ja lindudest. Soovime inimestele südamele panna, et alati enne metslooma või linnu abistamist tuleb veenduda, kas loom vajab inimese abi. “Abitus seisundis on loom kes ei ole piisavalt vana, et ise enda eest hoolitseda, või loom, kes on vigastatud või haige, et ei saa enda eest ise hoolitsetud, või loom, kes on jäänud lõksu jne. Kõik need ongi "abitud", keda seadusest tulenevalt peab aitama,” ütles Eesti Metsloomaühingu Tartu piirkonna juht Maarika Liivamäe.