Järvamaa tööturg liigub omasoodu

Et töötajad ja tööandjad teineteist leiaks, koostab töötukassa tööjõuvajaduse baromeetrit, mis prognoosib lühiajalist tööjõuvajadust ametite lõikes. Baromeetri abil saavad tööandjad ja tööotsijad vaadata, millises piirkonnas ja valdkonnas on tööjõu nõudlus kõige suurem, millistel ametialadel on tööturul tööjõu ülejääk, puudujääk või valitseb tasakaal.

Pea kogu Eestis on baromeetri andmetel raamatupidamise keskastme spetsialistide ülejääk. See on ainus valdkond, kus on tööjõu ülejääki prognoositud ka Järvamaal.

Töötukassa Järvamaa osakonna juhataja Eha Tasangu sõnul on esimesest hindamisest möödas kolm aastat ja sel perioodil on tööturul toimunud mitmeid muutusi. «Aina teravamalt kerkib pinnale probleem, et vajalike oskustega töötajaid jääb ühe vähemaks,» sõnas ta.

Tasangu sõnul liigub Järvamaa tööturg omasoodu ja pole sünkroonis kogu Eestiga. Järvamaal ei esine analüüsitud ametialade lõikes väga suurt tööjõu ülejääki ja ka väga suurt puudujääki. Pakutavate ametikohtade ja vaba tööjõu vahel on enamasti tasakaal.

«Olemasoleva ettevalmistusega raamatupidajad peaksid valima omale uue ameti ja praegused tööotsijad võiksid pigem uurida töökohti muudes valdkondades,» nentis Tasang.