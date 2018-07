Aravetelaste sularahatu periood paistab kohe-kohe lõppevat

Kesknädalal kinnitas Swedbanki kommunikatsioonispetsialist Maare Uus, et Aravete sularahaautomaadi ruumi ehitamist alustatakse esmaspäeval, 16. juulil ning ehitustööd peaksid kestma mõne päeva. „Kohe kui ruum on valmis, paigaldame sularahaautomaadi. Loodetavasti on uus automaat paigas hiljemalt järgmise nädala lõpuks,“ ütles ta.