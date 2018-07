Teater toob avahooajal publiku ette neli lavastust

Paide Teatri meeskond on viimase aasta jooksul teinud ettevalmistusi, et algaval hooajal publikuga kohtuda. 13. septembril esietendub Kirill Havanski monolavastus „Koletis“, mis on esimene omasugune teatri meeskonna sooloprojektide sarjas. Lavastus sukeldub õuduslugude pimedasse maailma ja uurib, mis ikkagi teeb koletisest koletise ja paneb kõiki pimedal tänaval kiiremini kõndima. Lavastus etendub Paide muusika- ja teatrimaja lavaaluses saalis vaid kaheksal õhtul.