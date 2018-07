Kaitseliidu rattamatk sai alguse

Jalgrattamatkal on kaheksa põhilist trassi pikkusega 50 kuni 250 km, mille kõikide lõpp-punktid asuvad Paides. Kõik rattamatka rajad kulgevad mööda metsa-, kruusa- ja kõvakattega teid.

Kõik osalejad peavad ohutuse huvides järgima liiklus- ja üldisi ohutusreegleid, sõiduteed on liikluseks avatud. Kohustuslik on kanda helkurvesti või erksavärvilist rattasärki. Rattakiivri kandmine on rangelt soovituslik, alaealistel kohustuslik.