Pereema elukvaliteet on vähiravifondi toel oluliselt paranenud

Kristile tehti mitu operatsiooni, millega kaasnes osaline halvatus. Kiiritus- ja keemiaravid ei andnud soovitud tulemusi. Sellest ajast sööb Kristi tablette (ravim Glipox), mis on hästi mõjunud: kasvaja on taandunud. Kuid haigekassa kompenseerib ravimi vaid osaliselt. Teise poole - ligi 800 euro kuus - katab Kristi pere vähiravifondi annetajate toel,» on kirjas Vähiravifondi Facebooki lehel.