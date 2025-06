Vähiga võitlust pidava Kameira pere hindab iga koos oldud päeva

Peagi nelja-aastaseks saav Kameira on uudis­himulik tüdruk. Eriti meeldivad talle lilled ja väikesed putukad. Looduses on ta nagu kodus.

Väike Kameira saab peagi nelja-aastaseks, aga suur osa tema elust on olnud võitlus raske ja agressiivse haiguse – mõlema silmanärvi pahaloomulise kasvajaga. See pahalane on tekitanud suurt muret tema perele, lähedastele ja arstidele, kuid tüdruk ise on sellest läbi sammunud ingelliku rahu ja imekspandava vaprusega.