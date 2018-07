Galerii: Valgma rahvas tervitas külalisi koduõuel

Kõrtsi kohvik oli taluõuelt kaugemale tee äärde kolinud. Leti taga seisnud neiu rääkis, et alguses tahtsid nad pakkuda toitu koduõuel, aga inimesed ei kippunud sinna tulema. «Ema nägi vaaritamisega ikkagi nii palju vaeva, et tõime hoopis siia need asjad,» ütles ta. Talu naispere oli väed ühendanud ning küpsetanud valmis rabarberi- ja toorjuustukoogid, lihapirukad ja muud snäkid.