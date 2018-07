Milline tänavune postmark valiti kauneimaks?

Samuti hindasid külastajad kõrgelt Eesti Vabariigi 100.aastapäevaks välja antud hõbemarki ja Eesti postmargi 100. sünnipäevaks välja antud postmarki, millel on taaskujutatud kunagine Eesti Vabariigi kõige esimene postmark. Mõlemad juubelimargid on kujundanud tunnustatud margikunstnik Indrek Ilves. Rohkelt hääli said ka koera aasta postmark (kujundaja Triin Heimann) ning kiiruisutajat kujutav PyeongChangi XXIII Taliolümpiamängude olümpiamark (kujundaja Indrek Ilves).