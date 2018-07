Video: esimesed veelauakatsetused Väätsa Wakepargis

Vaata videost, kuidas Väätsa Wakepargis veelauaga sõidetakse.

Veelauaparke on Eestis teisigi. Otepää pargi juhataja Aivar Kullamaa selgitas, et Eestis tehti veelauaspordiga algust 12 tagasi Tartus Anne kanalil. «See park oli avatud kaks aastat. Seade oli toodetud Saksamaal. Sellega oli alatasa probleeme ja varuosad jõudsid kohale suure viivitusega. Samad inimesed lõid mõne aasta hiljem oma seadmete tootmise Tartusse, mis on praegu seadmete tootmise tipp maailmas,» lausus ta.

Ridamisi lisandus parke Rahingele, Harkusse, Pärnu jõe suudmesse, Männikule, Viljandisse Paala järvele, seitse aastat tagasi Otepääle ja viis aastat tagasi Tõrvasse. Kolm neist (Tallinnas Estrella Wakepark, Rahinge park ning Otepääl) on Kullamaa teada seni end välja vedanud. «See on lahe ala, mille saab ühe veelkäiguga selgeks ja mis jääb külge terveks eluks,» ütles ta. «Paras on veelauaspordiga alustada seitsmeaastaselt, tagumine aeg alustada 65selt. Loob alustõed hilisemaks lumelaua-, surfilaua-, aerusurfi- ja rulasõiduks. Puhas selle sajandi noorte fun-sport, ei higi, ei pisaraid.»

Estrella Wakepargi juhataja Maria Poopuu sõnul on Eestis praegu toimivaid parke kolm. „Kuulduste kohaselt tuleb neid veel juurde, nii, et ootame põnevusega,“ ütles ta. „Alati hea, kui parke juurde tuleb, see ju annab märku, et tahtjaid on ehk sõitjaid tuleb aina rohkem peale ja eks see meie eesmärk ju olegi- spordiala arendada ja seda suuremale massile tutvustada.“