Eesti Loomakaitse Selts: Kuidas kaitsta lemmiklooma kuuma ilma korral?

Randa minnes jätta lemmikloom koju kui sa ei ole kindel, et loomal on võimalik rannas varjuda.

Vii oma lemmikloom pikemalt jalutama alles siis, kui päike on loojunud ja maapind jahtunud.

Valmista lemmikule suuremad jääkuubikud ning anna talle need lakkumiseks ja närimiseks.

Hoia oma lemmikloomad toas, kus aknad kinni ja kaetud nii, et päike tuppa ei pääse.

Võimalda loomale varjuline koht või varjualune, kuhu loom saab minna päikese eest peitu. Hea kui loomal on võimalus minna mõnda jahedasse ruumi, näiteks maja keldrisse.

Jäta loomale mitu veekaussi ja pane need kohta, kus on vari.

Kuumade ilmadega lemmiku autosse jätmine on iga-aastane probleem. “Ikka veel kohtame parklates soojade ilmadega pilukile jäetud akendega autosid, kust vaatab vastu lõõtsutav koer. Nii kuumade ilmadega kohe kindlasti ei päästa looma kuumarabandusest auto avatud aken ega ka auto parkimine varju või parkimismajja,” lisab Jana Adamsons. Kuuma ilmaga tõuseb seisvas autos temperatuur minutitega kahekordseks.

Kui näed kuuma ilmaga parklas seisvat autot, kuhu on jäetud koer üksinda, tasub kohe ühendust võtta häirekeskusega (112). Auto numbrimärgi abil on politseil võimalik tuvastada omanik ja temaga ühendust võtta. Kui looma olekus on märgata allloetletud ohumärke, tuleb paluda politseilt kiiret tegutsemist.