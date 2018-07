Järvamaa meistrivõistlused jalgrattakrossis toimuvad laupäeval Kõrgessaares

Valgehobusemäel valmis krossirada

Valgehobusemäe keskuse maadel on valmis saanud ja tähistatud maastikurattasõiduks mõeldud krossirada. Raja pikkus on 3,8 km, kusjuures tõusumeetreid on 230.

Rada on kõigile huvilistele avatud. Rajameistriks oli Alari Kannel. Rajal toimub 2. septembril Eesti olümpiakrossi karikasarja seitsmes etapp, kuhu on oodata üle 200 võistleja.