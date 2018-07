Välimüük pakub soodsaid leide

Koguduse õpetaja Tiit Lastik selgitas, et neile tuli sel nädalal ka uus haagisetäis kaupa, mis pannakse välja kiriku juures oleva riideaida esisele platsile. Saabunud kauba seas on nii toidunõusid, keraamikat, laste ja noorte sporditarbeid, samuti kodutehnikat, rõivaid ja jalatseid

«Välimüük toimub reedest pühapäevani 10-16ni ja müügist saadav raha läheb Järva-Madise kiriku oreli remondiks,» täpsustas Lastik. Ta selgitas, et eelkõige vajavad remonti oreli viled, mis viimaste päevade kuumadega on veelgi enam kahjustada saanud.

Kuigi oreli remondiks vajalikku 25 000 eurot tervenisti sel moel koguda ei õnnestu, usub Lastik, et abiks on seegi ning ka ostjatel on hea teada, mida kogudus nende antud rahaga ette võtab. (JT)