Uudistada sai šoti mägiveiseid, angooraküülikuid ning mitmesuguseid linde. Just kodulindude pärast olid Koigist kohale tulnud ka Viive Neemsalu ja Arnold Aun, kellele see oli päris esimene kord avatud talude päeva raames talusid külastada ning ka Mäeotsale sattusid nad esmakordselt. Kõige mõjusama mulje jättis neile Mäeotsal avatus ja see, kuidas võimas loodus talu ümber on.