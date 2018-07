Komisjon arutab põuakahjude hüvitamist

“Riik peab andma erakorralist abi põuakahjude käes vaevlevatele põllumajandustootjatele, et vältida kriisi tekkimist põllumajandussektoris,“ ütles Kruuse.

Kruuse sõnul on valitsus pannud kõik lootused ulatuslike põuakahjude tagajärgede kõrvaldamisel Euroopa liidule, kuid see pole piisav. „Valitsus peab kriisi ennetamiseks tegutsema kiiremini ja töötama välja lahendused kõige enam kannatanud tootjate toetamiseks. Valitsuse passiivsus võib panna löögi alla sajad väikese ja keskmise suurusega talud üle Eesti. Lätis ja Leedus on valitsused saanud olukorra tõsidusest adekvaatselt aru ning juba tegutsevad,“ märkis Kruuse.