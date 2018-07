Maakonnapidu paneb mõtlema

Järvamaa omavalitsuste liit andis teada, et maakonna laulu- ja tantsupeo ideekavandite konkursile laekus kaks tööd, võidutöö kannab nime „Ma mõtlen, et…“ ning selle autoriteks ja lavastajateks on Monika Kirss, Meelika Mikson ja Meelis Välimäe.

Ideekavandis kirjutatakse, et korraldajatel on soov keskenduda olevikule ja tulevikule, suunale, sihile, kuhu võiks jõuda Järvamaa ja järvamaalane. Millisena näeb Järvamaad tulevikus tänane järvakas, erinevas vanuses inimesed alates viieaastasest kuni saja-aastaseni.

Järvamaa 2019. aasta laulu- ja tantsupidu toimub Türil, et üheskoos mõelda mõtteid Järvamaast, Järvamaa laulu- ja tantsupeost ning näidates, et järvakas, Järvamaa, meie kultuur ja kodu on olemas nii 20 kui 200 aasta pärast ning kinnitada, et järvamaalane laulab Eesti hümni ja tantsib „Tuljakut“ ka sadade aastate pärast.