Erihoolekande tegevusjuhendajate palgad tõusevad

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva sõnas, et riik ootab, et seda raha kasutatakse töötasude suurendamiseks eesmärgiga leida ja hoida kvalifitseeritud töötajaid. «Erihoolekandeteenuseid osutavad organisatsioonid on korduvalt ministeeriumi poole pöördunud, et leida lahendus tegevusjuhendajate madalatele töötasudele. Juba tänavu lisanduva raha abil saavad tööandjad maksta tublidele inimestele paremat töötasu,» lisas ta.