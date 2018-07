Kogupereüritus Kiigelandis algab see treeningvõistlustega algajatele ja harrastusratsutajatele, juhtimisparkuuris on lastele ka eraldi arvestus, ütles peakorraldaja Anu Valdmaa.

Pärastlõunal alustavates õpitubades on võimalik valmistada endale isiklik kepphobune, vajalikud materjalid ja vahendid on kohapeal olemas. "Selle hobusega on võimalus hiljem osaleda kepphobuste tünnisõidu võistlustel," lisas Valdmaa. Samuti on võimalus kiikingu-kiikedega kiikuda.