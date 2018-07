Turul teevad ilma maasikad ja värske kurk

Peaasjalikult Tartu kaupa müüva Janise sõnul mängib ostjate vähesusel rolli ilmselt kuu lõpp. «Praegu ei lähe eriti miski peale. Maasikaid ostetakse,» täpsustas ta. Ka teiste müüjate sõnul on kuu lõpp vaikne olnud.

Üldiselt on müüjatel välja kujunenud oma kindel klientuur. «Meie juurde tullakse, sest inimesed teavad, et kaup, mida pakume on puhas ja tervisele kahjutu,» sõnas üks vanem proua.