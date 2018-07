Üheslaulmine seob kogu maailmas paiknevad Eesti inimesed ühte

«Suvine peonädal on parim aeg kokkusaamisteks ja ühtehoidmiseks. Üheslaulmisel saab kaasa lüüa nii Tallinna lauluväljakul kui ka Eesti Televisiooni või interneti vahendusel mistahes külaplatsil, linnaväljakul või kodudiivanil kogu maailmas,» selgitas Kasterpalu.

EV100 üleilmse Üheslaulmise kunstilise juhi Tõnu Kaljuste sõnul on taasiseseisvumise aastapäeva eelõhtu lauluvõimu ja suminat täis. «Taasiseseisvumisele eelnesid aastad, mil olime keelatud laulude laulmisega algust teinud. Tasahilju muutusid need keelatud viisid loomulikeks ning „Eesti lippu“ lauldes ei salanud me enam maha ei lippu ega laulu. Juubeliaastal teeme taaskord midagi erakordset, nüüd aga oma vabaduse tähistamiseks. Üheslaulmisel laulame ühtse rahvana 100 minutit järjest eesti isamaalistest lauludest tantsulauludeni, lastelauludest armastuslauludeni. Olgem sõbrad ja laulame ühise rahvana 100 minutit järjest eesti keele ja eesti meele auks!» sõnas ta.