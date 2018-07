Paide linnavalitsuses alustasid tööd uued asjatundjad

Kert Kaasik on pärit Paidest, lõpetanud Paide ühisgümnaasiumi ning hetkel on tal käsil magistriõpingud Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledžis ehitusinseneri erialal.

Anu Õun on samuti Järvamaalt pärit. Pärast Türi gümnaasiumi lõpetamist kolis kümneks aastaks Võrru. 2014. aastal lõpetas Õun Tartu tervishoiu kõrgkooli hooldaja kutseõppe. Ta on töötanud ligi neli aastat haiglas hooldajana ning üle nelja aasta erihoolekandes tegevusjuhendajana. 2018. aastal lõpetas ta Lääne- Viru rakenduskõrgkooli sotsiaaltöö erialal ning jätkab sügisel magistriõpinguid Tartu Ülikoolis sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika erialal.

Õunale on südamelähedane teema dementsus ja omastehooldus ning alates aastast 2015 on ta olnud eestvedajaks mitmes selle teemalises projektis. Ta on MTÜ Elu Dementsusega liige ning on korraldanud ja läbi viinud juba üle 15 dementsusega eaka omastehooldaja tugigrupi kohtumist.