Lapsed avasid hommikuse meeleolukohviku

Elisa ema Kady Hanschmidt ütles, et Joodil on tema tütrest veidi vanemad lapsed oma kodukohvikut pidanud. «Minu laps soovis juba eelmisel aastal, et kas tema võiks ka oma koju kohviku teha. Ma polnud päris kindel, kas suudan meie koju Joodile nii palju inimesi meelitada ja kui keegi ei tule, siis on lapsed pärast ju kurvad,» selgitas ta.