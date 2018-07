Paides tehakse juttu esimese öö õigusest

JÄRVAMAA MUUSEUM 113

31. juulil (teisipäev) täitub Järvamaa muuseumil 113 eluring. Maakonna vanim mäluasutus tähistab väärikat hällipäeva sünnipäevapeoga. Lahkelt palutud peole minevikku väärtustavad noored ja vanad. Lembitu pargis on muuseumiuksed avatud kell 10.00 - 17.00. Mäluasutuse külastamine on tasuta. Lastele ja nostalgiahuvilistele on avatud Heli Männi nukumajade näitus. Hommikul kell 10.00 – 12.00 mängib muuseumis lastega Pipi. Kell 12.00 esitletakse Hedda Peedi koostatud raamatut „Meie magusameistrid ehk šokolaad südamest“. Uhkes trükises tehakse juttu ka magusatootmise ajaloost Järvamaal. Esitlusel on võimalus raamatut osta soodushinnaga. Kingitusena saab kaasa spetsiaalse etiketiga šokolaadi. Kell 12.45 avame Järvamaa muuseumi uuenenud püsinäituse osa, mis tutvustab maakonna rahvarõivapärandit. Kell 13.00 pakub muuseum külalistele sünnipäevatorti ning toimub Järvamaa Muuseumi Sõprade Seltsi auliikmete tunnistuste pidulik kätteandmine. Sünnipäev jätkub Paide vanalinnas. Kell 14.00 tutvustatakse Tallinna tänav 9 ja 11 hoonetes loodava 19. sajandi tegevusmuuseumi plaane. Kell 14.30 saab Tallinna tänava 11 kuulata loengut teemal: „Esimese öö õigus Eestis tõe ja fiktsiooni piiridel".

Muuseumi sünnipäevaprogramm lõpeb vabaõhunäituse „Avastamisväärt pärlid Paide vanalinnas“ avamisega. Kohaliku Omaalgatuse Programmi vahendite ja Paide linna toetusel valminud näituse keskmes on vanalinna majad, mis loovad Paides Euroopa kultuuriruumide ristteel unikaalse 19. sajandi väikelinna miljöö.