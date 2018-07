Maaeluminister: otsime järjepidevalt põuakahjudele lahendusi

„Põllumajandus on riigi jaoks oluline sektor, mis tagab meie toidutootmise ning mille puhul peab arvestama selle tootmistsükli eripäradega,“ sõnas maaeluminister Tarmo Tamm. „Me ei saa võidelda ilmaolude vastu, kuid teeme kõik, mis võimalik, et põllumees ei peaks põuast tingitud olude tõttu kannatama. Praegu otsime võimalusi leida Maaelu Edendamise Sihtasutusele lisavahendeid. Üheks võimaluseks oleks suurendada sihtasutuse omakapitali ning kasutada seda käibekapitali laenude väljastamiseks, et aidata põllumehi, kellel sügisel tekib probleeme käibevahenditega. Samuti teeme koostööd Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametiga, et põuast tekkinud probleemid toetuste nõuete täitmisel saaksid võimalikult põllumehesõbralikult lahendatud. Lisaks tuleb koostöös Keskkonnaametiga leida lahendus veekasutuspiirangute küsimuses.“