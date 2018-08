Lammutustööd koguvad hoogu: Paide ühisgümnaasiumi juurde tuuakse rasketehnikat. Paralleerselt algab ehitus

Ettevalmistustööd lammutuseks on nüüdseks tehtud, objekt aiaga piiratud ja lammutustööd on ka pihta hakanud. Vaata pilti.

Paide MEKi projektijuht Maidu Luts ütles, et praegu on Paide ühisgümnaasiumi juures lammutustööd tegemas üks ekskavaator. Lammutustöö hakkas pihta koolimaja võimlapoolsest otsast. „Laseme esmalt võimla ümbert lammutada, et saaksime seal ehitustegevusega pihta hakata,“ selgitas ta. „Võimla karkass jääb alles ja selle ümber ehitame siis uue koolimaja.“