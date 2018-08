Laste seas populaarne mänguasi „lima“ võib osutuda tervisele ohtlikuks

Põhikoostisaineteks isetehtud limas on teadaolevalt paberiliim, pesupulber, booraks või boorhape ning värvained ja muud keemilised ühendid, sh eeterlikud õlid, mille kasutusotstarve on algselt muu kui limavalmistamine.

Limale elastsuse andmiseks lisatakse enamikel juhtudel booraksit boorhappe või selle derivaatide kujul. Seda lisatakse kas pulbrilisel kujul või kasutatakse meditsiiniliseks otstarbeks mõeldud väikeses koguses booriühendeid sisaldavaid lahuseid ja segusid, mis on tegelikult ette nähtud silmade või kontaktläätsede puhastamiseks. Kuna boorhapet või selle derivaate sisaldavad ühendid võivad kahjustada viljakust ja loote arengut (on reproduktiivtoksilised), siis tohib neid tooteid kasutada ainult kindlal eesmärgil. Kindlasti ei tohiks lapsed nendega korduvalt kokku puutuda, eriti seetõttu, et limasse kokku segatavad kogused võivad olla märkimisväärselt suuremad kui eesmärgipäraseks meditsiiniliseks kasutamiseks soovitatud ja toime tekkeks vajalikud kogused on.