Kardisõitjad näitasid Lätis head kiirust

Läti Prokart sari on Baltikumi suurima osavõtjate arvuga võistlussari. Etapiti tuleb võistlejaid kohale ca 200. Martin Leotoots (16a) osaleb Paide linna toel sarjas kõige võimsamas võistlusklassis KZ2 ja Marko Leotoots (9a) lööb kaasa klassis Micromax.

Sarja viiest osavõistlusest on praeguseks peetud kolm ja poistel on läinud edukalt. Martinil kohad etapi lõikes: I etapp Madona - 5 koht; II etapp Smilene - 3 koht ja III etapp Kandava- I koht. Peale kolme etappi on Martin KZ2 klassis sarja liider.