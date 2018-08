Sotsiaaldemokraadid soovivad Türi valla teedesse investeerida neli miljonit eurot

Sotsiaaldemokraadid soovivad Türi valla juhtimises selliseid ümberkorraldusi, mis toetaksid haridusuuendusi koolides ja kohustaksid vallavalitsust leidma lahendusi kuidas hoida koole sulgemise eest ja tõsta nende taset olukorras, kus õpetajate ja õpilaste arv väheneb.

„Kõige rohkem ettepanekuid esitasime hariduses, sest inimese oskused ja teadmised on tema õnne ning edukuse aluseks. Täna on kahjuks koolide rahastamise aluseks exceli tabel, mitte see, mis kooli arengukavas sihiks on seatud,“ selgitas Türi vallavolikogu liige Lauri Läänemets.

Samuti tegid sotsiaaldemokraadid ettepaneku taastada minimaalselt vajalikud investeeringud valla teedesse. Türi valla eelarvestrateegias pole aastateks 2020 ja 2021 ette nähtud ühtegi eurot teede taastamiseks. Valla teed vajavad aga igal aastal kuni miljoni euro eest investeeringuid, et hoida tänast taset ning käest läinud olukorra taastamiseks tuleks koheselt töid teha vähemalt viie miljoni euro eest.

Sotside ettepaneku järgi rahastataks teede korrastamist nelja aasta tulumaksu laekumise eest 1 650 000 euro ulatuses ja suurendataks valla kohustusi 2019- 2022 perioodil 1 350 000 euro ulatuses. „Meile esitatud esialgne plaan on vastutustundetu tuleviku arvelt elamine, sest täiesti lagunenud teede taastamine jäetakse tulevikus uutele volikogu- ja vallavalitsuse koosseisudele lahendada, maksumused muutuvad aga selleks hetkeks juba müstilisteks,“ põhjendas Läänemets ettepanekuid.

Ühe muudatusettepanekuna soovivad sotsiaaldemokraadid kolme valla ühinemislepingus kokku lepitud punktide lisamist arengukavasse ja nende eelarvestamist. „Seda oleks pidanud kohe tegema. Ilma eelarvestrateegiasse lisamata pole kokkuleppeid täita võimalik, sest mõned kokkulepped maksavad.“ Näiteks tõi Läänemets lepingu punkti, et kõik Türi valla lapsed saavad Paides või Raplas omandada huviharidust sama kallilt kui seda Paide või Rapla noored.