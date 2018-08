Spordiveteranid teenisid maakonnale kolmanda koha

Järvamaa spordiliidu tegevjuht Piret Maaring andis teada, et meie seeniorsportlased saavutasid üldkokkuvõttes II grupis kolmanda koha. Üldarvestuses olime 15 maakonna seas viiendad. „Mängude kokkuvõttes läks arvesse kergejõustiku ja viie parema spordiala tulemused. Meil oli esindatud vähem alasid,“ selgitas Maaring. „Arusaadav, on puhkuste aeg, sõit Saaremaale on pikk. Eks sel põhjusel osad inimesed mängudele tulla ei tahtnudki. Olen kindel, et tänavakorvpallurite ja orienteerujate olemasolul oleks meil läinud veelgi paremini.“