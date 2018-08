Kiiruseületajad toovad põhjenduseks möödasõidu

Järva Teataja kohale jõudmise hetkel olid politseijõud ametis rekajuhi rajalt maha võtmisega. Juht ise põhjendas kiiruseületamist sellega, et pidi õigeks ajaks sadamasse jõudma. "See on kellaaja peale minek," lisas ta. Paide politseijaoskonna välijuhi Valdur Mõttuse sõnul ei saa veoautod üldjuhul kiiruspiiriku tõttu sõita kiiremini kui 90km/h, kui ei ole midagi tehniliselt muudetud. «Muidugi on selliseid juhuseid ka olnud,» lisas ta.

Kella üheteistkümneks oli Mõttuse sõnul nende patrull tabanud ligi 10 kiiruseületajat, kellest osa pääses vaid hoiatusega. Politseijaoskonna juht Margus Toomsalu lisas, et politseinike eesmärgiks ei ole kedagi karistada, vaid lihtsalt liiklust rahustada ning juhtida tähelepanu ohutule sõidustiilile. «Peamiselt põhjendatakse kiiruseületamisi möödasõitudega, kuid tegelikult ei tohi möödasõite sooritada piirkiirusest suurema kiirusega,» selgitas Toomsalu.

Õige pea otsustasid politseinikud liikuda kilomeetri võrra edasi, et seal mõõtmisi jätkata. Uues asukohas peatati viis kiiruseületajat. Esimene neist oli noormees, kes sooritas möödasõitu kiirusega 125km/h. «Siin on hea sirge lõik, sellepärast ongi palju kiiruseületajaid,» selgitas Toomsalu. Tänahommikuse kiirusrekordi püstitas välismaalasest mootorrattur, kes 100km-se piirkiirusega teelõigul 138km-se tunnikiirusega sõitis.

Politseinikud leidsid, et üldiselt jagunevad kiiruseületajad sooliselt pooleks. «On päevi, kus pea kõik on naised. Täna on rohkem mehi olnud,» lisas Mõttus.