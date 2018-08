Puust ja punaseks: jäätmekonteinerid ja nende täitumine

Kahjuks näeme, et suuresti on probleem inimeste teadmatuses, mida ja kuhu võib ja tuleb panna. Pakendikonteinerid ning paberi - ja papikonteinerid on avalikud. Kuid selleks, et kõik kodanikud tunneksid ennast hästi ning prügimäed ei riivaks silma ega hinge, tuleb jälgida, mida võib ja mida ei või nimetatud konteineritesse viia.