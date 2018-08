Juhan on 176 cm pikk ja kõhna kehaehitusega. Lahkudes oli tal seljas roheline fliis ja jalas tumesinised põlvpüksid. Juhan oli lahkudes paljajalu, ta suhtleb raskustega.

Nüüd andis politsei teada, et Juhan on leitud ja temaga on kõik korras.