Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Laupäeval A. H. Tammsaare muuseumis Vargamäel peetud Järvamaa laulu- ja tantsupidu «Sõna tunded» tõi kokku 2300 esinejat ja ligi 1500 pealtvaatajat. Teema-aastale «Eesti raamat 500» pühendatud pidu pakkus ehedat elamust, mis jäi nii korraldajate kui ka osalejate südamesse. «See oli imeilus päev!» ütles peo üks korraldajatest, Carolyn Savolainen. «Pelgasime, et Vargamäe kaugus võib inimesi heidutada, aga inimesed voorisid rongkäiguna mäe alla ja seda oli suur rõõm vaadata. Ilm soosis meid ja see kõik lõi tõeliselt erilise meeleolu,» lausus ta.

* Need ajad, kus inimene pidi oma tervisemurede murdmiseks tingimata perearsti jutule minema, on ammu möödas. Nüüd saab suure osa inimese tervisega seotud toiminguid, mis ei vaja füüsilist läbivaatust, ära teha digiteenindus­platvormide või e-suhtluse kaudu. See võimalus säästab aega ja lühendab ravijärjekordi.