Peterburi koor annab Paide meestega ühiskontserdi

EELK Paide Püha Risti koguduse juhatuse liige Andres Jalak ütles, et segakoor Kaja on asutatud Peterburi Eesti kultuuriseltsi juures 1995. aastal. Asutaja, juhendaja ja dirigent on Nonna Matson ja organist Sergei Varshavski.

Koori repertuaaris on nii kiriklikku, ilmalikku kui ka pärimusmuusikat. Suurem osa repertuaarist on eestikeelne.

Koor saab kõiki EELK Peterburi Jaani koguduse jumalteenistusi, mälestusjumalateenistusi Levašovo memoriaalkalmistul ja oikumeenilisi palvusi.

Koor annab kontserte ning võtab osa kultuuriprogrammidest ja -festivalidest Peterburis, Leningradi oblastis, Eestis ja Soomes. Koori juures tegutseb ka ansambel Linda.

Paides on segakoor Kaja esimest korda ja kes laupäevasele kontserdile ei jõua või soovib segakoori veel kuulata, siis pühapäeval esinevad ta Vallimäel «Vaba rahva laulu» suures ühendkooris.

Laupäevane kirikukontsert on tasuta. (JT)