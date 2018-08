Põrgulised kogunevad metsasõidule

Sõitma on oodatud soolorattad nii üksi kui meeskondlikult ehk kahekesi. Meeskondlikus võivad juhid vahetada nii mitu korda kui soovivad. Meeskondliku sõidu tulemused on eraldi arvestuses ja saavad eraldi auhinnad. Soolosõitjad jagame pärast võistlust nelja erinevasse klassi (A, B, C, D) ja autasustame iga klassi esikolmikut.