Herilased taaskasutavad hüljatud mesitaru

Koobasel on aias ka mitu tavalist taru, ent pakktaru valmistas ta umbes paarikümne aasta eest ning käis sellega mitmel laadal ja väljanäitusel, kus see vana kombe järgi valmistatud ese tõmbenumbriks sai. Taru tagumine külg on läbipaistvast pleksiklaasist ning sel kombel nägid uudistajad lähedalt, kuidas mesilinnud tarus toimetavad.