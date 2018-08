Minister külastab Järvamaad

Visiidi käigus külastatakse ehitusjärgus olevat Farm In Productions OÜ ühistulist rapsitehast ning tutvutakse võimalike riigimajade asukohaga. Kohtumisel omavalitsusjuhtidega on teemaks maakonna arengustrateegia koostamine, ettevõtluse ja elukeskkonna arendamine ning riigi ja omavalitsuse koostöö.

„Loodan saada Järvamaa arengustrateegia koostamise seisust ülevaate ja ootan tagasisidet selle kohta, millega saame ministeeriumi poolt abiks olla parima tulemuse nimel,“ lisas Mäggi. „Kindlasti teeme juttu ettevõtlusest ning riigi ja kohalike omavalitsuse koostööst. Ühtteist on siin ära tehtud, kuid need tegevused on pidevad ja peavad jätkuma ka edaspidi.“ Selle aasta algusest kehtima hakanud uue haldusjaotuse järgi kavandavad ning suunavad maakonna arengut kohalikud omavalitsused ühiselt. 2019. aasta jaanuariks koostavad nad maakonna arengustrateegia. See toetab maakonna arengut ja maakondliku mõjuga investeeringuid. Ühiste ülesannete täitmiseks on kõigis maakondades välja valitud maakondlik arendusorganisatsioon.