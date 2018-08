Matsimäe talud avavad kohvikutepäeval uksed

Ka Matsimäe kohvikupäeva eestvedaja Jaanika Lillenthal on üks neist, kes suve jooksul mitut Eestimaa nurka külastab, et mõnest kohvikupäevast osa saada. Kui ta tegi ettepaneku üks selline korraldada ka Matsimäel, tulid naabrid-tuttavad ideega kohe kaasa. Et tee kodukohvikuteni leiavad üles vaid tuttavad ja nende tuttavad, Lillenthal ei pelga, sest Matsimäe kui koht on tuntud ka väljaspool Järvamaa piire. Tõestust sellele sai ta hiljutisel Suure-Jaani kohvikutepäeval, mil ühes kohvikus pererahvaga juteldes mainis, et ta ka ise kohvikutepäeva korraldab ning neidki kutsus. «Kohe selgus, et teati täpselt, kus Matsimäe asub. Ning Tallinna–Tartu teel liikujatele on see koht ju samuti teada,» märkis ta.