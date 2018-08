Järvamaa mees nimetati metsamajanduse tulevikutegijaks

Eesti Erametsaliidu ja Erametsakeskuse koostöös 25. korda korraldatud konkursi žürii valik langes Lääne-Virumaalt pärit Salumäe kasuks, sest ta paistab silma põhjalike teadmiste, järjekindla tegevuse ja selgete sihtidega oma metsa majandamisel. Säästva metsamajandamise kinnituseks on tal ka FSC sertifikaat, mille nõuetele peavad vastama kõik pere metsades tehtud tööd.



Järvamaa metsaomanik Mikk Vakkum on noor metsamees, kes metsas ja metsaga tegutsenud juba kooliajast. Oma metsa on ta pärinud vanaemalt, mõned kodulähedased metsatükid on õnnestunud ka ise juurde osta. Kokku on metsamaad tema omandis ligi 32 hektarit.



Vakkumi metsas saab näha peaaegu kõiki metsakasvatuslikke töid. Tehtud on maaparandust, lage-, aegjärgseid- ja harvendusraieid. Kõik lageraiutud alad on ka erinevate puuliikidega uuendatud. Noored puud istutas Mikk Vakkum ka vanadesse turbaaukudesse, millest võiks saada hea kasvukoht sanglepale.



Vakkum on katsetanud erinevaid meetodeid ulukite tõrjumiseks. Noorte mändide kaitseks on ennast viimastel aastatel tõestanud pesemata lambavill, mis põdrad kultuurist eemale hoiab.



Metsas ringi käies on Vakkumil iga metsakasvatusliku töö kohta kohe öelda ka põhjendus, miks just nii on otsustatud toimida. Otsuseid toetavad nii koolis õpitud teooria, enda kogemused kui ka ametikaaslastega peetud arutelud. (JT)