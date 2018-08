Tunnusta eakate elu edendajaid konkursil «Aastad täis sära ja väärikust»

Konkursi eesmärk on ergutada ja tunnustada erinevaid inimesi või ettevõtmisi, kes või mis on muutnud eakate elu paremaks. Parimad teod ja algatused pärjatakse 60+ festivalil Tallinnas Salme kultuurikeskuses laupäeval, 6. oktoobril.

Konkursil tunnustatakse positiivseid tegusid, mis tehtud eakatele mõeldes või eakalt endilt kogukonnale, kuid on teenimatult märkamata ja tähelepanuta jäänud.



Konkursi kategooriad on:

1. Eakalt kogukonnale

2. Eakalt järeltulijale

3. Eakad kui kultuurikandjad

4. Tegu eakale

5. Elutööauhind



Ajakirja 60+ ja mittetulundusühingu Eakate Festival korraldatav festival kannab tänavu motot "Eesti 100ˮ.

Ajakirja 60+ peatoimetaja Eve Rohtla sõnul on inimese jõudmine saja-aastase verstapostini kahtlemata suur saavutus aga ükskõik mis eas tehtud väärikas tegu on tunnustust väärt. "Vahel mõtleme, kuidas küll inimest tehtu eest tänada. Justkui aitäh-sõnast jääks vajaka. 60+ festivalil märkame neid säravaid inimesi, elukogenud inimeste kõrval ka noori, kelle idee või tegu on seenioride elu paremaks muutnud. Täname neid siis suurelt,ˮ lisas ta.

Konkursi korraldaja julgustab inimesi saatma oma ettepanekuid ka siis, kui mõne tubli inimese algatus ühegi konkursi kategooria alla justkui ei sobiks ‒ pange positiivne ettevõtmine või heategu igal juhul kirja.



Konkursil osalemiseks tuleb saata kirjeldus e-aadressil:

info@60plussfestival.ee või postiaadressile Ajakiri 60+, Tartu 8, 71020 Viljandi.

Kirjelduse pikkus on maksimaalselt üks lehekülg.

Juurde võib lisada üks kuni kolm fotot.

Saatja kontaktandmed: nimi, aadress, telefon, e-post.

Arvesse lähevad 2017.‒2018. aasta jooksul tehtud teod.

Tähtaeg konkursitööde saatmiseks on 17. september 2018.

Festival toimub oktoobri esimesel nädalalõpul, 5.‒6. oktoobrini 2018, üritust korraldavad ajakiri 60+ ja MTÜ Eakate festival.

